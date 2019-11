Impossibile fare a meno di Pulgar: jolly col record di chilometri

Poco turnover a centrocampo e Pulgar – scrive La Nazione – sempre presente in più ruoli, compreso quello di regista part time: record di minuti giocati (980) e chilometri percorsi (11,747 di media) a conferma di un contributo che molto si avvicina per Montella al concetto di insostituibilità. Pulgar ’scippato’ al Bologna a una cifra inferiore alla clausola rescissoria (11 milioni) grazie a una pressione congiunta fra Pradè e lo stesso giocatore, deciso a cambiare aria ed evidentemente in possesso di buoni motivi per forzare la mano, anche sulla base di un 15 per cento da versare in base a una possibile futura rivendita. Operazione riuscita in tempi stretti e Fiorentina in possesso di un giocatore multiruolo che Mihajlovic aveva riscoperto play.

In quel ruolo Pulgar ha giocato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, anche se la prestazione non è rimasta francamente fra quelle indimenticabili soprattutto per il modo in cui la Fiorentina era messa in campo: pochi riferimenti per Pulgar (Benassi era decentrato spesso sulla fascia per sostenere Sottil in marcatura su Boga) e primo tempo fragile in impostazione con molti errori. Meglio nella ripresa, quando la Fiorentina ha cambiato modulo e Pulgar ha recuperato le misure insieme ai suoi compagni. Pulgar presente anche domani contro il Parma, quando potrebbe recuperare la posizione originaria – mezz’ala d’interdizione per sostenere Badelj – nell’assetto preferito da Montella.