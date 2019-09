Ilicic, ex dal dente avvelenato. Farà ancora viola la Fiorentina?

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un interessante focus su Josip Ilicic, uno degli ex della sfida (con il dente avvelenato). “Farà ancora viola la Fiorentina?” titola la Rosea, secondo cui l’avvio di stagione dello sloveno è stato un po’ grigio: molto fumo, poca lucidità, moltissima intermittenza, pochissima concretezza. Un classico per un giocatore che vive di sbalzi di rendimento, ma che per Gasperini ha bisogno di giocare. Quattro anni con la maglia viola (dal 2013 al 2017) e quattro reti segnate da avversario: due con il Palermo, due con la Dea, uno in campionato e l’altro in semifinale di Coppa Italia. Potrà staffettare con un altro ex viola, Muriel, che a sua volta non ha i 90 minuti nelle gambe.