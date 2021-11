Il vuoto dietro Vlahovic: in attacco la coperta è corta

Contro la Juventus non ci saranno né Kokorin, né Nico Gonzalez

Il Corriere dello Sport scrive dell'attacco scoperto della Fiorentina in vista della gara di sabato contro la Juventus. Come si legge, l'assenza di Nico Gonzalez ha amplificato il vuoto. I viola sono talmente scoperti che contro lo Spezia in panchina c'era solo il classe 2003 Destiny Egharevba.

Kokorin, invece, ha numeri da horror: appena 27 minuti in campionato dall'inizio. 9 contro il Genoa, 6 contro l'Inter e 12 contro il Napoli. Doveva essere il suo anno del riscatto e, invece, non ci sono stati, fin qui, segnali incoraggianti. Il russo continua a lavorare a parte e non sarà a disposizione nemmeno per la Juventus. I dirigenti dovranno intervenire sul mercato di gennaio. E questo dovrebbe accadere a prescindere dal futuro di Vlahovic. La coperta è già corta, ecco perché Belotti, Origi, Cabral e Borja Mayoral restano sotto la lente d'ingrandimento.