Il virologo Burioni: “Il virus contagia tutti, nessuno è immune”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele. L’esperto afferma che il Coronavirus contagia tutti: giovani, bambini e anche giocatori nel piena della carriera e delle forze, com’è successo a Rugani e a Gabbiadini che potrebbero aver contagiato altri. “Dopo il contatto – dice – ci può essere un periodo di incubazione che dai 5 agli 8 giorni, ma che arriva a volte fino a 14, durante il quale la persone può ammalarsi e a sua volta trasmettere la malattia. Chi si contagia oggi, non si ammala domani, ma tra un po’ ed è per questo che tutta la Juve è in quarantena. Questo virus piò dare dei quadri molto lievi e questo è pericoloso perché una persona con sintomi leggerissimi, come Rugani, ha il potere nefasto di infettare gli altri. E se fosse andato ad allenare così avrebbe potuto contagiare compagni, tecnico, start, singoli inservienti”.