Il viaggio nel passato di Kouamé: “Una gazzella, vi piacerà. E di testa la prende sempre lui”

La Nazione ha raggiunto Filippo Giusti, ex presidente della Sestese, che ha accolto Christian Kouamé nella propria famiglia. Un’avventura cominciata l’8 ottobre del 2013, “ma in campo è sceso solo all’inizio dell’anno successivo”. Sorriso, educazione, timidezza, ma in campo non aveva da imparare nulla: giocava con i ragazzi più grandi, a volte anche in prima squadra. “L’accelerazione era la sua dote più evidente, ma anche l’eleganza nella corsa: una gazzella”. Poi Sassuolo, Inter, l’esplosione al Cittadella, Genoa e Fiorentina. Il tipo di giocatore – Giusti è sicuro – è quello che ogni allenatore vorrebbe, che si sacrifica e corre per tutta la partita. “E poi è fortissimo di testa, lassù la prende sempre lui”. Tornerà a Sesto appena possibile, perché non dimentica le sue origini.

IL NOSTRO SPECIALE: TRA SESTESE E PRATO, APPROFONDIMENTO DETTAGLIATO SUL NUOVO ATTACCANTE VIOLA