Il valore di Dragowski sale, ma la Fiorentina non cambia fra i pali: no a due big

La scommessa fatta su Bartlomiej Dragowski, ormai è assodato, è stata vinta. Da Montella e Pradè prima, da Iachini, che lo aveva già avuto ad Empoli, poi. La Nazione riflette adesso sul valore economico del portiere polacco, il cui prezzo è lievitato in relazione alla necessità di molti top club di dotarsi di un portiere affidabile. Il Milan si è informato in caso di partenza di Donnarumma, la Fiorentina ha risposto picche. Così come picche sarà risposto alla Juventus quando proverà ad inserire Perin nell’affare-Chiesa: adesso il portiere ora al Genoa non interessa più, anche se prima di scoprire Dragowski la società gigliata avrebbe fatto carte false per averlo. Il no a Perin è dettato, oltre che dall’elevato ingaggio, dalla volontà di puntare forte su Drago, che fa parte del gruppo di giovani che hanno già rinnovato. Un vero e proprio tesoro, che rimarrà nel forziere viola.