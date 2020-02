Il tridente vuole spazio, ma ancora non è il momento. Titolari solo in due, per ora

64 anni in tre, 7 degli undici gol (contando l’autogol di Thorsby provocato da Vlahovic) della Fiorentina dopo la sosta invernale portano la loro firma. Vlahovic e Chiesa fanno scalpore da qualche giorno, Cutrone aggiunge la rete in Coppa Italia contro l’Atalanta e il rigore procurato col Milan. Iachini lavora al tridente, visto solo per una manciata di minuti a Torino contro la Juventus e per l’assalto finale al Milan: il potenziale è enorme, aspettando Ribery (che ieri ha riabbracciato il pallone). Cutrone corre, Chiesa ruba il tempo, Vlahovic si muove e occupa i giusti spazi. Contro l’Udinese può essere ancora la loro volta, tutti insieme, anche se ancora non dall’inizio. Certo è che questo tridente di giovanissimi è al centro della linea indicata da Rocco Commisso all’inizio della sua avventura in viola. Lo scrive La Nazione.