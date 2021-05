Il tourbillon delle panchine: la Fiorentina è in buona compagnia

Grandi movimenti in Serie A, non solo a Firenze, per quanto riguarda il mercato degli allenatori

Redazione VN

Semplici e Ballardini hanno buone possibilità di restare a Cagliari e a Genova; Ranieri ha il 50% di probabilità di continuare con la Sampdoria, altrimenti sarà D'Aversa; Il Sassuolo, per il dopo De Zerbi, sta valutando Giampaolo e Stroppa oltre a Italiano che lo Spezia vorrebbe tenere. Juric del Verona piace a mezza Serie A, e i veneti si guardano intorno. Per l'Udinese, con la quale Gotti non rinnoverà, ecco Zanetti del Venezia oppure Maran, e alla Fiorentina Pradè è di fronte al bivio internazionale tra Marcelino e Fonseca. E' La Gazzetta dello Sport a dar conto di questo domino di panchine, dopo aver prefigurato un intreccio intrigante tra Napoli e Lazio per Gattuso e Inzaghi.