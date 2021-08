Il Tottenham parla solo con l’agente di Vlahovic. ACF tiene caldo Scamacca

Il punto sull'intricata situazione attorno all'attaccante serbo

Il Corriere dello Sport-Stadio accende oggi i riflettori sulle mosse del procuratore di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, impegnato su due fronti: quello con la Fiorentina per trattare il prolungamento di contratto del suo assistito, e quello con gli altri club a lui interessati per preparare il terreno in caso di volontà di intavolare una trattativa vera e propria. Ancora, la Fiorentina non ha ricevuto offerte, ci sarebbero solo questi abboccamenti almeno da parte del Tottenham. I viola fanno finta di non sentire, guardano solo al rinnovo con ottimismo viste le parole e l'atteggiamento dello stesso Vlahovic, non senza monitorare con interesse altre punte giovani, come Scamacca, per non rimanere a bocca asciutta nel peggiore degli scenari.