Il Toro fa sul serio per Pezzella: pronto un triennale con adeguamento

Il Torino ha messo nel mirino German Pezzella ed è pronto a sottoscrivere un triennale con adeguamento di stipendio

German Pezzella è ufficialmente entrato nelle mire del Torino. Il centrale viola - che si avvicina alla scadenza del contratto - piace molto ai granata, a caccia di un sostituto dello svincolato Nkoulou. Secondo Tuttosport oggi in edicola la trattativa è entrata nel vivo e in Piemonte c'è moderato ottimismo sulla buona riuscita. I viola sono disposti a ragionare sulla base del fatto che nel 2022 il contratto andrà in scadenza, quindi niente prestito secco o con diritto di riscatto. Se l'argentino andrà via sarà lasciato a titolo definitivo. Alla Fiorentina Pezzella guadagna 1,2 milioni e cambiando aria vorrebbe chiedere un aumento e un contratto triennale fino al 2024. I granata sono d'accordo su tutto e i confronti restano in atto.