Il Toro cerca l’occasione sul mercato e punta… Eysseric

Valentin Eysseric ha appena concluso la sua esperienza alla Fiorentina ma potrebbe rimanere in A: ci pensa il Torino

Juric è a caccia di un trequartista per il suo Torino, ovviamente low cost. E allora quale nome migliore di quell'Eysseric appena svincolatosi dalla Fiorentina? Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, inserendo il francese fra le alternative papabili per i granata. Il neo-tecnico ha avuto il giocatore a Verona l'anno scorso per metà stagione e seppur poco utilizzato ha le caratteristiche giuste. Rapido, buona tecnica e fornitore di assist, Eysseric potrebbe fare al caso del Toro sia come esterno di attacco che come - soprattutto - uomo dietro le punte. Vagnati ci sta pensando.