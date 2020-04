Il Torino mette nel mirino Ranieri: già avvenuti i primi contatti, in estate…

Ecco cosa scrive oggi La Gazzetta dello Sport: “A cominciare da Luca Ranieri, di proprietà della Fiorentina ma in prestito all’Ascoli: è un difensore polivalente, per il quale è in corso la specializzazione da centrale. Intelligente tatticamente e di piede sinistro. Due caratteristiche ricercate dal Toro: la sua è una candidatura in forte crescita, dopo i primi contatti di gennaio, in estate si approfondirà con la Fiorentina“.