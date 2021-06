Il Torino cerca un attaccante: anche Kouame nella lista di Juric

La Fiorentina chiede più di 15 milioni per Kouame

Il Torino è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Il nuovo tecnico granata Ivan Juric ha consegnato al Ds Vagnati una lista sulla quale, scrive Tuttosport, compare anche Kouame della Fiorentina. Secondo il quotidiano il club viola, interessato a Belotti, chiede più di 15 milioni per l'ex Genoa. Le alternative a Koume sono Simeone del Cagliari, Petagna del Napoli, Piatek dell'Hertha Berlino (la società tedesca chiede 20 milioni per il Pistolero) e Lasagna del Verona. Quest'ultimo intriga particolarmente Juric. Il club veneto ha ancora un anno di prestito, nell'accordo con l'Udinese c'è scritto che l'obbligo di riscatto arriverà nel giugno 2022 a 8,5 milioni.