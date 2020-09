Il Torino attende la firma di Borja con la Fiorentina per correre verso Torreira

Lucas Torreira è il grande obiettivo per il centrocampo di Torino e Fiorentina. Giampaolo starebbe spingendo fortemente con Cairo per arrivare al calciatore, in attesa che il club gigliato ufficializzi il ritorno di Borja Valero a Firenze. Il Torino si ritiene in vantaggio sui viola per il centrocampista dell’Arsenal, ma senza fidarsi particolarmente dei viola. Solo quando sarà messo nero su bianco per quanto riguarda Borja, il Torino si sentirà davvero in pole per Torreira. Lo riporta Tuttosport.

