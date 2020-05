Franck Ribery prosegue la sua quarantena in casa, nonostante sia risultato negativo a due tamponi effettuati prima in Germania poi all’arrivo a Firenze. Diversa è stata invece la sorte di Ibrahimovic (pure lui negativo a due tamponi) che già può aggregarsi al gruppo milanista in virtù di una direttiva diversa arrivata dalla regione Lombardia. Il Tirreno di oggi però tira in ballo anche la Fiorentina, ecco il passaggio specifico:

Forse che il club rossonero ha saputo muoversi meglio e con maggiore tempestività rispetto a quello viola? Domande che si stanno facendo tanti tifosi. La spiegazione è che l’Ufficio igiene della Regione Toscana, diversamente da quello della Regione lombarda (protocolli diversi?) non ha concesso ancora la deroga per anticipare la conclusione della quarantena dell’ex Bayern: magari, forse, la Fiorentina potrebbe provare a sollecitare…