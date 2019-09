Il soprintendente Pessina sul Franchi: “Ora faremo la verifica di interesse culturale”

Ieri mattina si è tenuto l’incontro tra tra Commisso, Nardella e il soprintende Pessina sul restyling dello stadio Artemio Franchi. Sul Corriere Fiorentino troviamo un virgolettato di quest’ultimo:

Abbiamo esaminato un progetto e adesso faremo la verifica di interesse culturale, cioè cosa deve essere vincolato e cosa no, dato che il vincolo attuale non è espresso, ma si tratta di una norma generale. Chiederemo al Comune, proprietario dello stadio, tutti i documenti relativi ai vari interventi nel corso del tempo e ci siamo impegnati a fare presto per redigere la verifica, a darla in tempi rapidi, uno-due mesi

Come si legge sempre sul Corriere Fiorentino, la squadra continuerà a giocare al Franchi durante i lavori che saranno eseguiti in lotti. Occorrerrano tre anni prima che l’intero Franchi sia ristrutturato.

Nuovo stadio: 36 anni di parole. Ora la svolta, ma per il restyling del Franchi (forse)