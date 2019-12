Il Sergente Maggiore Iachini: la Fiorentina lavora il doppio

Domenica due ore e mezza tra palestra e campo, ieri doppia sessione. L’aria al Centro Sportivo sta cambiando, e anche domani è previsto un doppio allenamento. Anche Montella pianificava carichi aggiuntivi, ma non così tanti. Addirittura molti giocatori sono stati costretti a usare le ciabatte per tornare negli spogliatoi, troppo il dolore ai piedi dopo l’allenamento di domenica. La Nazione prosegue argomentando che serve un cambio di passo, con tre delle prossime quattro avversarie in campionato coinvolte nella lotta-salvezza.

Iachini è attento, riprende sempre i suoi giocatori a gran voce, ma si preoccupa anche dell’aspetto mentale: “C’è da lavorare, altrimenti non sarei qui”, ha ammesso ai tifosi incontrati. I moduli rimangono gli stessi, 3-5-2 e 4-3-3, ma Beppe chiede reparti corti e maggior impeto mentre studia schemi su palla inattiva. Il laboratorio ferve… Senza pause. Il Corriere Fiorentino aggiunge che la Fiorentina non smetterà di lavorare fino alla sfida col Bologna. Iachini è rimasto impressionato dalle infrastrutture viola, chiede al gruppo una maggiore partecipazione e coesione, per lasciarsi alle spalle il 2019, vero e proprio annus horribilis.