Il rossoblu sulla strada della Fiorentina: Bologna, Cagliari e Crotone

Dall'Ara, Sardegna Arena e Scida ospiteranno la Fiorentina in cerca di punti per la salvezza

Le sfumature sono diverse, ma il rosso e il blu caratterizzeranno le prossime e ultime trasferte della Fiorentina: a Bologna domenica, a Cagliari il 12 maggio e a Crotone per l'ultima di campionato. Il Corriere Fiorentino scrive che la squadra viola ha un rendimento molto altalenante al di fuori delle mura amiche: peggio hanno fatto solo Parma e Crotone, le due praticamente già retrocesse. Juventus, Benevento e Verona le uniche squadre che hanno perso in casa contro la Fiorentina. 19 gol fatti, 31 subiti. E di contro, il Bologna in casa mantiene un ritmo poco al di sotto della zona Europa. Mihajlovic certamente spremerà i suoi giocatori dopo l'umiliante 5-0 rimediato dall'Atalanta. Quindi, dopo aver ospitato la Lazio, la Fiorentina partirà per Cagliari, dove la attende la rossoblu più difficile da affrontare in questo momento, 3 vittorie nelle ultime 3 partite. E l'ultima apparizione alla Sardegna Arena non è stata proprio memorabile (il 5-2 che cominciò a far scricchiolare Montella). Infine, il Crotone, che sarà già retrocesso ma che sarebbe decisamente meglio affrontare con la salvezza già in tasca. Altrimenti, sarà un'altra sfida rossoblu da vincere assolutamente.