Il ritorno di Caceres. E la Fiorentina gli rinnoverà il contratto

Il Corriere Fiorentino si concentra su Martin Caceres, guarito dal Coronavirus. Tra tutti i calciatori viola positivi, è stato quello che ha dovuto condividere di più col Covid-19. E’ rimasto solo a casa, con la famiglia in Uruguay. Il virus, oggi, è solo un ricordo. Da due giorni ha ripreso gli allenamenti insieme ai compagni dopo aver svolto lavoro individuale. Ha deciso di stabilirsi alla Fiorentina, squadra che gli consente di essere titolare. La società ha deciso: il suo contratto sarà rinnovato. C’è una clausola che, entro un paio di presenze, gli avrebbe garantito un nuovo accordo. Indipendentemente da questo la dirigenza viola ha scelto di continuare a dargli fiducia. A Firenze sta vivendo una seconda giovinezza. Oltre alle 3 presenze in Coppa Italia, su 25 gare in campionato ne ha giocate 20: l’80%. Una percentuale elevata che, nello stesso arco di tempo, non era riuscito a coprire dalla stagione 2007-08, quando era nel Recreativo Huelva. Caceres, inoltre, è caccia della centesima presenza con la maglia dell’Uruguay, gliene mancano due per entrare in tripla cifra.