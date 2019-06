Il ritorno di Bati è più vicino, appuntamento a Chicago

Il Ritorno di Batistuta nella Fiorentina potrebbe avere una data ed un luogo precisi, il 16 Luglio a Chicago. Secondo quanto riportato da Repubblica, a Bridgeview nell’Illinois al debutto nell’International Champions Cup contro il Chivas, l’argentino potrebbe ufficialmente tornare membro della famiglia Viola. Dopo l’ultimo incontro con Joe Barone, l’ex attaccante è tornato in Argentina per sistemare alcune faccende personali, non ultima la salute delle sue caviglie. Le sue parole erano state forti in merito: “Ora non posso fare niente, se metto una protesi continuerò a non fare niente, ma almeno non sentirò male”. L’offerta della Fiorentina è quella di uomo immagine, di rappresentanza del club nelle occasioni ufficiali con ampi poteri di scouting nell’area Sud Americana. Le parti sembrano essere d’accorso sul ruolo, mentre stanno limando i dettagli sulla parte economica.

