Franck Ribery non si è risparmiato. La Nazione propone un focus sul ritorno in campo del fenomeno francese, che non si è affatto risparmiato contro l’Entella, inducendo i difensori avversari a trattarlo con le cattive. Si è rivista, con FR7 in campo, la Fiorentina di prima della sconfitta con la Lazio. Ribery, due assist ieri per l’1-0 di Ghezzal e il 5-0 di Lirola, può dare quella scossa che serve ai viola. Il buon esempio, chiude il quotidiano, resta maggiormente impresso se il contesto è trascurabile.