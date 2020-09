Il ritorno al Franchi di Biraghi: che prestazione per il laterale mancino

Su La Repubblica questa mattina viene evidenziata nello specifico la prestazione del singolo Cristiano Biraghi. Il giocatore, rientrato in prestito dall’Inter e che sembra aver trovato l’intesa definitiva con il club viola per il rinnovo di contratto fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio.

Con il Torino Biraghi si è messo in mostra sulla fascia sinistra per i continui affondi e assist serviti in area a Kouamé.

Inoltre il laterale mancino fin da subito ha avuto una buona intesa con Franck Ribery: scambi frequenti e sovrapposizione tra i due che hanno messo in crisi la difesa del Torino. Sabato prossimo per Biraghi sarà di nuovo derby con la Fiorentina che arriverà a San Siro per giocarsela contro i nerazzurri di Conte.

Mancherebbe un vero sostituto di Biraghi dato che la Fiorentina ha mandato in prestito Terzic e fatto tornare a Milano, sponda nerazzurra, il brasiliano Dalbert. Un’ottima occasione potrebbe delinearsi con Luca Pellegrini in uscita dalla Juventus. Piacciono anche Barreca del Monaco e Sema del Watford.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MERCATO DELLA FIORENTINA