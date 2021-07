Il ritorno a Moena con rigidi protocolli di sicurezza: per i tifosi nodo green pass

Il punto del Corriere Fiorentino

La Fiorentina ha ancora un paio di settimane per capire, con la squadra in bolla, se potrà ad esempio organizzare sessioni di autografi giornaliere o al Village, oppure la tradizionale presentazione della squadra nella piazza principale del paese, iniziativa compresa negli accordi ma complicata da mettere in pratica. Tutto il resto è garantito, seppur in numero limitato: cinquecento tifosi possibili agli allenamenti, mille a ognuna delle quattro amichevoli, ossia rispettivamente al 25% e al 50% della capienza dello stadio «Cesare Benatti». Sempre per i sostenitori resta il green pass per le gare, richiesto dalle ordinanze vigenti per qualsiasi forma di spettacolo o manifestazione sportiva, o un tampone fatto nelle ultime 48 ore. Gli organizzatori sperano in una deroga o, in caso di conferma, stanno spingendo con l’Azienda sanitaria e la Provincia perché i tamponi rapidi effettuabili anche in farmacia a 22 euro siano almeno gratuiti (magari esibendo il biglietto).