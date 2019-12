Il rientro di capitan Pezzella salva la difesa, adesso deve essere aiutato

Per la Fiorentina il ritorno di Pezzella in mezzo alla difesa è stato provvidenziale. Come riportato dal Corriere dello Sport, i suoi numerosi e spettacolari interventi hanno contribuito direttamente al miracoloso pareggio rimediato contro la squadra di Conte. La retroguardia ha tenuto sotto i colpi dei clienti scomodi come Lukaku e Lautaro Martinez, facendosi sorprendere soltanto da un inserimento di Borja Valero. Rete in cui le responsabilità maggiori sono attribuibili alla marcatura molle di Milenkovic, non aiutato nel corso della partita da un Caceres al di sotto delle sue potenzialità. Montella, in vista della Roma, chiede di più ai compagni di reparto dell’argentino che dovranno tenere a bada uno dei migliori attacchi del campionato, per reti ed occasioni create.