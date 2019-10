Il ricordo di quel Fiorentina-M’Gladbach: “Una serata speciale, non la dimenticherò”

Vi ricordate Lars Stindl? Forse no, ma lui si ricorderà sicuramente della Fiorentina, visto che con il Borussia Monchengladbach segnò una tripletta al Franchi in quel disgraziato 2-4 che eliminò i viola dall’Europa League. Adesso l’attaccante tedesco è tornato dopo un lungo infortunio e la prossima settimana tornerà in campo contro la Roma, manco a dirlo in Europa League. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato e gli ha rubato qualche battuta su quel match del 2017: “Non mi dispiacerebbe affatto realizzare un’altra tripletta – scherza -. Quella con la Fiorentina la migliore partita della carriera? Sicuramente quella nella quale sono stato più concreto. E’ stata una serata speciale, non la dimenticherò mai”.