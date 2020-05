Il ricercatore: “A determinate condizioni il calcio può ripartire”

Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore in prima linea contro il coronavirus, ha parlato ad Il Mattino esprimendo un parere favorevole alla ripartenza del calcio:

Il calcio serve anche per garantire uno svago alla popolazione, a determinate condizioni può ripartire. I calciatori andranno messi in sicurezza, così come tutto lo staff, e gli eventuali infetti andrebbero subito isolati. Sicuramente ancora non possiamo permettere alla gente di andare allo stadio, sarebbe un rischio enorme.