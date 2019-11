Il retroscena: Veretout-Roma, stava per saltare tutto. Ma adesso è “Air Jordan”

Sul Corriere dello Sport di oggi si parla dell’ex viola Veretout e delle ultime prestazioni che hanno conquistato il pubblico giallorosso. Tanto che sui social è stato coniato un nuovo soprannome “Air Jordan”, come il grande Michael del basket. Nell’articolo si cita anche un retroscena della scorsa estate di mercato: “Non è stata facile la trattativa per portarlo a Trigoria. Non solo tra i club, causa rilancio del Milan, ma anche tra calciatore e società. Veretout doveva arrivare alla Roma un paio di settimane prima tanto è vero che è stato due giorni in gran segreto in città, quando era infortunato alla caviglia, con l’idea di firmare. Invece stava per saltare tutto: Veretout è tornato a Firenze e il procuratore a Napoli. C’è voluta molta diplomazia per rimettere in sesto l’affare”.