Il retroscena su Bonaventura: voci su principio d’accordo in occasione del matrimonio

Nel raccontare l’arrivo di Giacomo Bonaventura a Firenze, il Corriere Fiorentino scrive di un curioso retroscena:

Lo scorso 11 agosto, dopo il divorzio col Milan, Bonaventura si è sposato con la sua compagna. In occasione del ricevimento, fra alcuni invitati, si era sparsa la voce di un principio di accordo con i viola. Il giorno dopo a San Severino Marche, suo paese d’origine, il chiacchiericcio si era trasformato in un forte indizio di mercato che poi è arrivato a compimento quasi un mese dopo. Un arco di tempo ristretto al pari di quanto i viola hanno dovuto attendere per ingaggiarlo dopo vari e ripetuti corteggiamenti.