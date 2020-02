Il retroscena: Pradè spingeva per la cessione di Chiesa alla Juventus

Il Corriere Fiorentino si concentra su Federico Chiesa. Proprio contro la Juventus è iniziata la sua avventura in Serie A. Era il 20 agosto 2016. L’estate scorsa era tutto pronto: contratto di cinque anni a cinque milioni netti a stagione. Mancavano solo le firme e, se a Firenze non fosse piombato Rocco Commisso, niente avrebbe impedito che il matrimonio si celebrasse. Del resto, anche la proposta alla società viola, era allettante: 30 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche, per una valutazione complessiva di (circa) 70 milioni.

Commisso disse no alla cessione. Pazienza – si legge – se altri in società (su tutti Daniele Pradé) spingevano per la soluzione opposta: cessione, maxi incasso, e costruzione di una squadra più forte. Soprattutto, senza malumori e mal di pancia vari. Per fortuna, oggi, il clima è cambiato. Merito dell’incontro tra Commisso e papà Enrico. Un faccia a faccia che ha posto le basi per un possibile rinnovo del contratto anche se questo non significa che il futuro di Chiesa sia sicuramente viola anche perché, quella Vecchia Signora (così come l’Inter) tornerà a bussare.