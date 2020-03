Il retroscena: Pirlo alla Fiorentina? Cecchi Gori rifiutò… per Rui Costa

Sulle pagine di Tuttosport quest’oggi è possibile leggere alcuni dettagli di mercato della Fiorentina targata Cecchi Gori. In particolare emergono alcuni interessanti retroscena sulla trattativa che ha portato Rui Costa a vestire la maglia del Milan nel lontano 2001. Il numero 10 della Fiorentina, viste le difficoltà finanziarie, era stato messo sul mercato al prezzo di 85 miliardi di lire. Per abbassare il prezzo, sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, i rossoneri erano pronti ad inserire nell’affare il cartellino di Andrea Pirlo. Cecchi Gori in persona rifiutò pretendendo soltanto contanti. Questa tattica costrinse poi Berlusconi ad accontentarlo, soffiando il portoghese alla Lazio che stava per chiudere l’acquisto.