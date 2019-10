La partita di ieri tra Brescia e Fiorentina pone per la prima volta un interrogativo serio sull’opportunità di impiegare un centravanti vero. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, finora la coppia Ribery-Chiesa aveva sostenuto e arricchito la squadra ma nelle ultime due gare la Fiorentina ha segnato un solo gol con Milenkovic dopo un calcio d’angolo. Ieri un accanito tiratore come Chiesa è arrivato alla conclusione una sola volta, sostituito da un Vlahovic che sa bene. Dopo 6 partite di fila con la stessa formazione, ora qualcosa potrebbe cambiare. E adesso tutti aspettano anche il ritorno di Pedro, che per la prima volta ieri è andato in panchina.