Il punto sugli acciaccati Rasmussen e Montiel. Ma per il danese la conferma è lontana

Come sottolinea La Nazione, oggi inizierà il ritiro della Fiorentina a Montecatini Terme che durerà fino al 03/08. Le notizie che arrivano dal centro sportivo sono confortanti: oltre al ritorno in gruppo del giovane portiere Brancolini (che ha svolto in queste settimane un programma di lavoro individuale) anche Montiel sta recuperando dalla distorsione alla caviglia accusata contro il Chivas.

Gli occhi dello staff medico sono tuttavia puntati in questi giorni su Jacob Rasmussen (SCHEDA), che dopo aver saltato le partite negli Stati Uniti in virtù di una fase di riposo precauzionale (il danese al termine degli Europei con l’Under 21 è stato colpito da un virus transitorio che lo ha debilitato) sta facendo progressi sul piano fisico, anche se ancora non è pronto per tornare in gruppo.

L’ex Empoli, che difficilmente resterà nella rosa della Fiorentina entro il termine della sessione di calciomercato, sta svolgendo sedute personalizzate e riceve valutazioni quotidiane da parte del team diretto dal dottor Pengue ma non è stata ancora stimata una data precisa per il suo reintegro con la squadra.