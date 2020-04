Il progetto della Fiorentina: da trequartista a regista, Agudelo può essere il nuovo Pizarro

Kevin Agudelo, il talento sudamericano che è stato il colpo a sorpresa di Pradè a gennaio, un colpo su cui il direttore sportivo punta molto e che si annuncia come una delle novità più attese al momento della ripartenza della stagione. Il direttore lo aveva presentato così in conferenza stampa: “Vi presento Toto (soprannome del ragazzo, ndr), un calciatore dalle grandi qualità, su cui vogliamo lavorare fortemente. E’ un ragazzo serio. Ci stimola e ci piace”. Il colombiano, che rappresenta un grande investimento sia economico che tecnico, si presenta come trequartista, al limite mezzala, insomma uno con propensione al gioco offensivo, ma, secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il progetto della Fiorentina mira altrove: farne un regista di alto livello, uno che grazie ai piedi buoni, la visione di gioco e la capacità di individuare le linee giuste di passaggio possa essere il nuovo Pizarro. TUTTO SU AGUDELO NELLA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM