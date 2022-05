Il primo tifoso è Castrovilli, tra lavoro di recupero e speranze europee

Il centrocampista sta affrontando il lungo stop con lo spirito giusto

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra su Gaetano Castrovilli che, dopo aver riportato un mese fa la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro nel match contro il Venezia, sta duramente lavorando per cercare di accorciare al massimo i lunghissimi tempi di recupero. Il centrocampista, come scrive sui social, si allena tutti i giorni per quel che è possibile e fa il tifo per i compagni che possono regalargli la possibilità di cimentarsi nella prossima stagione in una coppa europea.