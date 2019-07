Il primo colpo di Pradè? Tutti gli indizi portano al terzino destro

Pol Lirola se il Sassuolo abbasserà a breve le proprie pretese economiche, altrimenti Daniele Pradè virerà definitivamente su obiettivi alternativi. Secondo Tuttosport, infatti, il terzino spagnolo dei neroverdi è in attesa di sapere come finirà la trattativa legata al suo futuro, con il d.s. ex Roma che aspetta il calo del prezzo per dare l’affondo decisivo e regalare una valida opzione a Vincenzo Montella per la sua difesa. Se, invece, il club di Squinzi resterà fermo sulla propria valutazione, Pradè opterà per altri profili, Joakim Maehle (qui la scheda) su tutti.