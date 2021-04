Il prezzo di Milenkovic è crollato, Inter e Milan si fanno avanti

E’ passato quasi un anno, ma Nikola Milenkovic è sempre al centro delle trattative. La Gazzetta dello Sport ricorda come l’anno scorso la Fiorentina alzò un muro invalicabile da 40 milioni di euro, mentre quest’anno, senza il prolungamento di contratto da parte del difensore, il prezzo è crollato: 25 milioni, in ulteriore calo. Le pretendenti? Le due di Milano. La Rosea scrive che il giocatore farà il grande salto una volta ottenuta la salvezza, ma deve scegliere la sua destinazione: ritrovare il suo maestro Pioli oppure rimanere in un contesto di difesa a 3 con Conte, sfruttando i probabili addii di Ranocchia e Kolarov? Intanto anche Pezzella è ormai sul piede di partenza, direzione estero…

