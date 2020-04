Il preparatore: “Gli allenamenti dovranno essere brevi ma intensi, e attenzione al rischio sovraccarico”

Sull’edizione di Stadio in edicola oggi c’è una intervista a Valter Vio, esperto preparatore atletico con un passato alla Fiorentina. Riportiamo di seguito un estratto delle sue risposte: «Sarà importante fare subito i test atletici per verificare quanto i giocatori hanno perso a livello aerobico, di forza, di velocità», ha detto. «Il rischio principale? Il sovraccarico di lavoro: se ora ti capita un infortunio, sei finito. […] Riprenderei in maniera graduale, non con una vera preparazione. E punterei su prevenzione, strechting e forza. Vale la pena strutturare meglio l’allenamento, in base alle differenze».

Gli allenamenti, spiega Vio, dovranno essere brevi (fa più caldo) ma intensi. «È importante sapere se la condizione aerobica è ottimale», continua: «Una condizione deficitaria aumenta il rischio di infortuni». Come vincere la sfida? «Mantenere una condizione fisica all’80 per cento, come avviene per le squadre impegnate nelle coppe europee, diventerà l’obiettivo di tutti». I tempi di recupero potranno essere accorciati adottando, tra le altre cose, strategie da mettere in atto dopo la partita attraverso l’alimentazione, spiega Vio: «Si mangiano carboidrati, pasta o pizza, negli spogliatoi».