Il preparatore: “Ecco come ci si allena a casa. 10-15 giorni per una condizione accettabile”

Allenarsi in casa ai tempi del Coronavirus. La Gazzetta dello Sport ne ha parlato con Giovanni Bonocore, storico preparatore di Alessandro Del Piero.

Dovranno essere bravi i calciatori ad allenarsi con scrupolo e i preparatori a fornire programmi completi e vari. Lo stop sarà un handicap notevole per tutti, perché alla ripresa sarà impossibile avere la stessa condizione di quando ci si è fermati: si può solo cercare di tappare la falla nel migliore dei modi. La prima cosa che si perde quando ci si ferma? In primis la parte neuromuscolare. L’obiettivo è lavorare giornalmente: i calciatori che hanno una piccola palestra a casa saranno premiati, gli altri dovranno fare di necessità virtù. Per esempio utilizzando le scale per fare rapidità e velocità. Altra cosa banale ma efficace sono gli skip: ce ne sono un’infinità di tipi diversi, il calciatore dovrà stare attento a poggiare il piede pochissimo a terra per ricreare i movimenti che fa in campo. Infine c’è la parte neuromuscolare con sovraccarico: avere un bilanciere sarebbe il top, in alternativa si possono fare esercizi monopodalici, che diventano più impegnativi. Quanto tempo ci vorrà per ritrovare una condizione accettabile? Molto dipenderà da come si ripresenteranno i giocatori il primo giorno e quindi da come avranno lavorato da casa, però saranno necessari almeno 10-15 giorni perché possano almeno avvicinarsi alla condizione migliore.