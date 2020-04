Il prep. atletico: “Si rischiano tanti infortuni. Ecco un esempio d’allenamento”

Il preparatore atletico Ivan Carminati è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport sui problemi derivanti dalla possibile ripartenza del campionato:

Si rischiano infortuni muscolari in primis. Il vantaggio è che si va verso l’estate: il caldo è più favorevole del freddo. Allenamenti a gruppo? Mi piacciono perché aiutano a non caricare. Istintivamente i giocatori andrebbero subito a 100 all’ora, invece in gruppi da 5-6 ci si può allenare con gradualità. Esempio d’allenamento? Dopo un riscaldamento, mettere due bottiglie d’acqua a distanza di 3-4 metri. Primo esercizio: corsa avanti e indietro per 20 secondi. Dopo 10’’ di pausa, stesso esercizio con la corsa laterale, andando a toccare le bottiglie. Altri 10’’ di pausa e corsa sul posto a ginocchia alte. Solita pausa, poi corsa laterale da bottiglia a bottiglia con un balzo, atterrando alternativamente su gamba destra e sinistra. Poi ripetere: fanno 4 minuti totali.