Il precedente: quando il Monza, in Coppa Italia, invertì il campo (per guadagnare di più)

Tra gli aneddoti più particolari che ci regala la storia della Fiorentina ce n’è uno che riguarda proprio un confronto fra Fiorentina e Monza in Coppa Italia avvenuto il 21 agosto 1985. Come scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione, la gara si disputò in Toscana nonostante fosse la squadra brianzola a ospitare i viola, per incassare di più al botteghino. Il presidente Valentino Giambelli decise infatti di far disputare la gara allo stadio “dei Pini” di Viareggio, poiché a Monza in quel periodo c’era poca gente in città. Considerato che la maggior parte dei tifosi, soprattutto viola, era ancora a godersi il mare della Versilia, propose alla società gigliata di disputare la gara nella località balneare. Mai scelta fu più azzeccata.