Il Pistolero Piatek è tornato a sparare. Italiano: “Che crescita la sua”

Piatek sta entrando sempre più nei meccanismi viola e ieri sera l'abbiamo notato tutti. Grande prestazione e due gol importantissimi

Krzysztof Piatek continua a segnare in Coppa Italia. Con la doppietta di ieri sera è diventato il calciatore ad aver segnato più gol di tutti in Coppa Italia (12) dalla sua prima partecipazione, che risale all'edizione 2018/2019 quando vestiva la maglia del Genoa. Dopo la partita ha espresso tutta la sua gioia <<Questo per me è come un sogno, così come per la squadra>>. Il centravanti polacco ha realizzato il primo calcio di rigore e segnato sulla respinta di Musso nel secondo, facendo valere il suo istinto da killer in area di rigore. Come fa notare il Corriere dello Sport, tutti i suoi compagni di squadra si sono complimentati con lui anche sui social e anche la moglie Paulina. Piatek è in grande crescita e se anche Italiano lo ha notato <<Sono contento per lui, si sta allenando benissimo>>, vuol dire che sta lavorando veramente forte per entrare nei meccanismi della Fiorentina. Cabral è avvisato.