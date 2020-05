Il piano viola anti Covid-19: doccia a casa e mascherina dentro il Centro Sportivo

Come scrive La Nazione, la logistica anti Covid-19 dispone che ogni tesserato arriverà al campo con mezzo proprio e che una volta parcheggiato nel cortile del Centro Sportivo “Davide Astori” dovrà indossare la mascherina per raggiunge la postazione dell’allenamento. Chiusi palestra e spogliatoio, la doccia sarà possibile solo a casa, una volta rientrato dall’allenamento individuale. Il tutto fino almeno a domenica 17 maggio, quando staff tecnico e giocatori riceveranno la convocazione ufficiale per la ripresa degli allenamenti che avverà dalla mattina successiva.