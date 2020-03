Dopo Barella e Sensi, la linea verde dell’Inter vuol proseguire con Castrovilli e Chiesa. In particolare il primo dei due viola, scrive La Gazzetta dello Sport, è oggetto del desiderio di Juve, Napoli ed Inter, che però si è mossa in netto anticipo, già all’inizio di ottobre. I partenopei offrirono 35 più 5 milioni, ragion per cui si partirà da minimo 40, con Commisso che non vuole privarsi dei suoi gioielli; non sarà facile. Prezioso sia in fase offensiva, con gol e dribbling, sia in fase difensiva, con grinta e ammonizioni, Gaetano piace molto a Conte che lo ritiene la mezzala ideale. Con un occhio alla possibile concorrenza del Borussia Dortmund, per ora solo accennata. La Fiorentina proverà a resistere, a partire da quando tutto ricomincerà…