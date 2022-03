Il piano B di Palazzo Vecchio: Commisso non interessato? Project financing

Allo studio la soluzione di ripiego per il Comune

Nel caso in cui il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non volesse investire sulle strutture, come da alcuni paventato, il Comune ha un piano B. Lo scrive La Nazione: per realizzare le strutture serviranno almeno 30 milioni di euro. Dunque si studia la modalità con cui poter realizzare un project financing. La finanza di progetto pubblico-privato. Per ora il patron viola è rimasto in silenzio. Tace proprio in attesa di vedere nel dettaglio l’estensione della parte commerciale. "Se Commisso dovesse fare un passo di lato, chi sarà l’investitore?" si chiede il quotidiano. Di questi tempi anche difficile che qualcuno, estraneo all’interesse calcistico e lontano dalla famiglia Commisso, possa imbarcarsi in un’operazione del genere.