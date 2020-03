Il percorso per salvare il calcio: serve l’accordo FIFA-UEFA, ma non ci sono certezze

La Gazzetta dello Sport fornisce un quadro della situazione relativo ai piani europei per non far collassare il sistema-calcio: pare proprio che gli Europei saranno rinviati di un anno con lo slittamento di tutte le competizioni, come il Mondiale per Club, a due anni dopo; un’altra ipotesi è quella di giocare a novembre e dicembre, ma i campionati dovrebbero fermarsi ed è una soluzione complicata. Fondamentale sarà l’accordo tra FIFA e UEFA, con Infantino che ha già contattato i segretari del board europeo, e oggi se ne saprà qualcosa di più: dalle ore 10 è prevista a Nyon una riunione (in video) tra UEFA, leghe, calciatori e federazioni. Di sicuro, viste le tempistiche ancora incerte, non ci saranno decisioni definitive. La partita è ancora lunga…