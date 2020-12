Il parroco: “Con la messa in salsa viola ho strappato un sorriso”

La vittoria della Fiorentina contro la Juventus ha fatto breccia anche nella chiesa. Durante la messa di Natale a Cavallina (Barberino di Mugello), don Stefano Ulivi ha citato l’impresa viola a Torino e ribattezzato i tre Re Magi. Il parroco ne ha parlato con La Nazione nel corso di un’intervista:

Volevo che la gente sorridesse. Se si diventa musoni si vede tutto nero. E a me è venuta questa battuta per celebrare felici il Natale, il secondo che la mia gente passa in condizioni particolari. Prima della partita, avrei messo la firma per perdere solo 1-0. Lo sa che nel 2012, quando perdemmo 5-0, un parrocchiano si presentò da me con un sacchetto. Dentro c’erano 5 pere. E anche quella volta, lo dissi in chiesa! Poi mi son cominciate ad arrivare le notifiche sul telefonino.. 1, 2, 3.