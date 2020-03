Parola all’esperto: “Taglio stipendi? Chi non accetta ha diritto di svincolarsi”

Luca Ferrari, avvocato specializzato in diritto sportivo, ha parlato al Corriere dello Sport per analizzare il tanto discusso taglio degli stipendi ai calciatori. Queste alcune delle sue considerazioni più interessanti:

Non vedo come si possa impedire al calciatore di recedere per giusta causa dal contratto e trasferirsi ad un altro club, in Italia o all’estero, una volta che il proprio club lo abbia informato di averlo messo in “cassa integrazione” al 70% dello stipendio.