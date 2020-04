Il parere dell’esperto: “Le società non sono tenute a pagare pagare chi non si allena”

Massimo Zaccheo, avvocato esperto di diritto societario e docente all’Università la Sapienza, nella giornata di ieri ha tenuto una lezione alla riunione in videoconferenza tra i presidenti e gli avvocati delle squadre di Serie A. Come riportato da il Corriere dello Sport, il punto cardine del suo discorso è inequivocabile: “Non c’è obbligo di pagare chi non va in campo o non si allena”. Legalmente, durante il periodo nel quale è stato loro imposto dal Governo di non giocare e di non allenarsi, le società non sono tenute a pagare gli stipendi. Nessuna vuole dare inizio a contenziosi legali ma è evidente che ci sia una corsa agli armamenti, come la definisce il quotidiano, per tutelare la propria posizione. Per quanto riguarda la questione degli stipendi si va verso un taglio di 2 mensilità se si tornerà a giocare o di 4 mensilità se invece non sarà possibile. L’Aic riflette, nei prossimi giorni sono attese novità dal presidente Tommasi.