Il nuovo stadio fa litigare il Pd: il Quartiere 2 fa opposizione

Colpo di gas verso Novoli, ma anche lo strappo con il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi. Il Pd fiorentino cerca la ripartenza per la realizzazione del nuovo stadio ma perde un pezzo importante, da sempre sostenitore del restyling del Franchi, che ieri in consiglio comunale è salito sui banchi dell’opposizione. La variante è stata approvata tra i veleni e, come scrive La Nazione, ora si apre la fase delle osservazioni che si concluderà entro 30 giorni e porterà alla delibera per l’ok definitivo.