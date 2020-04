Il nuovo protocollo del Coni per la ripresa del mondo calcio: oggi la valutazione

Nella giornata di ieri è stato presentato dal Coni alla Figc il testo del nuovo protocollo come “soluzione” per la ripresa del campionato di calcio di Serie A e non solo dopo l’emergenza mondiale da Covid-19. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio il testo dello stesso protocollo è suddiviso in più sezioni: da quella “medica” a quella “organizzativa”. All’interno viene specificato come ogni società calcistica dovrà comportarsi seguendo rigidi test, analisi e tamponi per monitorare la salute dei propri tesserati. Unica distinzione tra gli atleti: positivi e non positivi e dovrà essere seguita una precisa tabella di esami da sottoporre ai calciatori stessi. Le strutture dovranno essere adeguatamente sanificate, probabilmente anche più di una volta al giorno. Per quanto riguarda l’aspetto pratico, sul campo, i giocatori dovranno indossare sempre la mascherina se non quando scenderanno sul campo di gioco per effettuare la partita. Chi starà in panchina o effettuerà il riscaldamento dovrà indossare la mascherina di protezione.

La distanza di sicurezza da mantenere tra un atleta e l’altro è uno dei punti che comportano maggior perplessità. La distanza da mantenere viene calcolata in riferimento alla velocità di spostamento dell’atleta stesso e non ci si limita al metro e mezzo di distanza tra l’uno e l’altro.

Il Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute e la Figc in giornata si pronunceranno su tale proposta.